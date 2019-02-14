

الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، فقد وجه "أيده الله" بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.

// انتهى //

00:30ت م

0317



الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسبمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، فقد وجه "أيده الله" بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.// انتهى //00:30ت م0317

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بمنطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.