السعودية اليوم / الشيخ الشثري يلقي محاضرة بجامع المركز الإسلامي في الكاميرون



ياوندي 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري اليوم محاضرة بعنوان "الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف" وذلك في جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

حضر المحاضرة، التي بدأت بعد صلاة المغرب، إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، و وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد المسهر، ومعالي وزير المالية الكاميروني، يعقوب عبدالله, وعدد كبير من مسلمي الكاميرون، وبعض مسلمي الدول المجاورة للكاميرون حيث تم ترجمة المحاضرة إلى اللغة الكاميرونية، ونقلتها وسائل الإعلام الكاميرونية المحلية المختلفة.

وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة فضيلته، في زيارته الحالية إلى الكاميرون، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .

وقد وصل الشيخ الدكتور الشثري اليوم إلى العاصمة ياوندي يرافقه إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ البعيجان، الذي أمّ المصلين في صلاة المغرب بجامع المركز.

وسيحضر فضيلتهما عدة مناسبات أخرى، تقام تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة ياوندي.

// انتهى //

23:04ت م

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ياوندي 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسألقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري اليوم محاضرة بعنوان "الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف" وذلك في جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.حضر المحاضرة، التي بدأت بعد صلاة المغرب، إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، و وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد المسهر، ومعالي وزير المالية الكاميروني، يعقوب عبدالله, وعدد كبير من مسلمي الكاميرون، وبعض مسلمي الدول المجاورة للكاميرون حيث تم ترجمة المحاضرة إلى اللغة الكاميرونية، ونقلتها وسائل الإعلام الكاميرونية المحلية المختلفة.وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة فضيلته، في زيارته الحالية إلى الكاميرون، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .وقد وصل الشيخ الدكتور الشثري اليوم إلى العاصمة ياوندي يرافقه إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ البعيجان، الذي أمّ المصلين في صلاة المغرب بجامع المركز.وسيحضر فضيلتهما عدة مناسبات أخرى، تقام تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة ياوندي.// انتهى //23:04ت م0307

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