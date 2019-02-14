شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الجزائري مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 13/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتأثر أسعار العملات الوطنية لكل دولة بالكثير من العوامل التى تعبر عن الوضع الاقتصادي في تلك الدولة، ويظل الريال السعودي محافظ علي قوته أمام العملات الأجنبية في التعاملات اليومية، لسيتقر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019. أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم:

بات تايلندي 0.1191

بيسو فلبيني 0.0715

جنية استرليني 4.9298

جنيه مصري 0.2126

درهم اماراتي 1.0209

درهم مغربي 0.3932

دولار أمريكي 3.75

دولار كندي 2.8252

دينار اردني 5.2895

دينار بحريني 9.9469

دينار تونسي 1.2416

دينار جزائري 0.0317

دينار كويتي 12.366

دينار ليبي 2.7116

رانجيت ماليزي 0.912

روبية اندونيسية 0.0003

روبية باكستانية 0.027

روبية هندية 0.0527

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299

ريال يمني 0.015

فرنك سويسري 3.769

ليرة تركية 0.7061

يورو 4.2806

روبل روسي 0.0568 بات تايلندي 0.1191بيسو فلبيني 0.0715جنية استرليني 4.9298جنيه مصري 0.2126درهم اماراتي 1.0209درهم مغربي 0.3932دولار أمريكي 3.75دولار كندي 2.8252دينار اردني 5.2895دينار بحريني 9.9469دينار تونسي 1.2416دينار جزائري 0.0317دينار كويتي 12.366دينار ليبي 2.7116رانجيت ماليزي 0.912روبية اندونيسية 0.0003روبية باكستانية 0.027روبية هندية 0.0527ريال عماني 9.7402ريال قطري 1.0299ريال يمني 0.015فرنك سويسري 3.769ليرة تركية 0.7061يورو 4.2806روبل روسي 0.0568 سعر الدينار الجزائري مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 13/2/2019



كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدينار الجزائري مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 13/2/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.