شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء بالمملكة السعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365- يعانى الجنيه الاسترليني في الفترة الأخيرة مع بدء المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، واستقر سعر العملة الانجليزية مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الأربعاء 13/2/2019.

سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية الرئيسية: جنية استرليني 4.9298

دولار أمريكي 3.7500

فرنك سويسري 3.7690

يورو 4.2806

ين ياباني 0.0343 سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء بالمملكة السعودية



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