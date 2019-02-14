شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «جباري» والان نبدء بالتفاصيل

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد جندي أول أحمد بن علي أحمد جباري - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة لأسرة الشهيد جندي أول " جباري " بقرية فلس التابعة لمحافظة أبو عريش ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.