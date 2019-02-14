شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «جباري» والان نبدء بالتفاصيل
وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة لأسرة الشهيد جندي أول " جباري " بقرية فلس التابعة لمحافظة أبو عريش ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
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