شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن الصندوق السعودي للتنمية حول مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019م.

وأوضح السفير أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.