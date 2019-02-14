شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هروب مطلوب «آسيوي» بمنفذ الرقعي والان نبدء بالتفاصيل

ضبط رجال الجوازات بمنفذ الرفعي الحدودي وافدا آسيويا حاول تجاوز الحدود السعودية الكويتية عبر منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت متنكرا في زي عمال صيانة المنفذ للهروب من قبضة رجال الأمن والعدالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن جوازات منفذ الرقعي تمكنت مساء الإثنين الماضي من ضبط وافد مطلوب في قضية جنائية أثناء محاولته الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، متنكرا في زي عمال صيانة المنفذ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت مصادر أن الجاني لديه قضية جنائية في منطقة تبوك، وتواصلت ”الخليج 365” مع المتحدث الرسمي لشرطة تبوك العقيد خالد الغبان ووعد بموافاتها بتصريح حول الواقعة ولكنه لم يرد حتى مثول الصحيفة للطبع.