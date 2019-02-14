شكرا لقرائتكم فيديو.. سانبوت يمتع صغار زوار معرض إنترنت الأشياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أسماء العنزي - الرياض

يستمتع كثير من الأطفال الزائرين لمعرض إنترنت الأشياء بأداء بعض الحركات البهلوانية والرقصات الطفولية، بصحبة الروبوت (سانبوت) الذي تم صناعته عبر شركة سعودية عملاقة، ويمكنه التعامل مع الأطفال ورقصاتهم وإسعادهم بكل سلاسة ومتعة.

“متابعات الخليج 365” التقت بالطفل سعد الدوسري، الذي عبر عن سعادته الغامرة من خلال تفاعله الذي لفت أنظار زوار المعرض مع الروبوت بأدائه لبعض الرقصات المصاحبة لصوت الموسيقى التي يعزفها (سانبوت).

الجدير بالذكر ‏أن المعرض والمؤتمر الدولي السعودي لإنترنت الأشياء قد انطلق في العاصمة الرياض صباح أمس الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك ‏في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعدّ المعرض السعودي لإنترنت الأشياء 2019 فريدًا من نوعه لتسليطه الضوء على الشركات الناشئة، بهدف تشجيع رواد الأعمال على الارتقاء بأفكارهم حول إنترنت الأشياء، ‏ويستضيف العديد من الخبراء في مجال التقنية والتكنولوجيا والاتصالات.



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