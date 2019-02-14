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شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء توضح حقيقة علاج الحليب الخام للربو والسرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة علاج الحليب الخام للربو والحساسية، والسرطان، وأمراض القلب.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي: إنه لا توجد فوائد صحية إضافية من شرب الحليب الخام غير متواجدة في الحليب المبستر.
وأضافت أن البسترة تعتبر الطريقة الوحيدة للقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض في الحليب دون تغير في صفاته.
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