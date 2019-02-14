اسّتّعّلُامُ عّنَ ؤٌافُدً ونطاق مؤسسة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ترتبط آلية اسّتّعّلُامُ عّنَ ؤٌافُدً والاستعلام عن نطاق مؤسسة ضمن الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها يتم التعرف على حالى المنشأة والنطاق الذي تتواجد به، وبالتالي التمكن من تنفيذ بعض الخدمات ومنها نقل كفالة عامل أو موظف، والحاجة لتحسين نطاق المؤسسة من الحالة الحمراء إلى النطاق الأخضر للاستفادة من الخدمات الحكومية، ويمكن للموظف أو العامل الوافد التاكد من خلو سجله او اقامته من تسجيل مخالفات وعلى رأسها بلاغ هروب.

أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هي تمكين الكفيل ان كان فرد أو مؤسسة، الاستعلام عن موظف وافد، من خلال بوابة الاستعلامات الإلكترونية، والتعرف على حالة نطاق المؤسسة، والفائدة من خدمة اسّتّعّلُامُ عّنَ ؤٌافُدً توفر للكفيل معرفة رقم العامل وبيانات توضح ما إذا كان مستمر على رأس العمل، ام مسجل عليه بلاغ هروب، أو أي مخالفات تربيت بمخالفة قوانين العمل، وكذلك غن كانت رخصة المنشأة التي يتبعها سارية أو منتهية.

طريقة اسّتّعّلُامُ عّنَ ؤٌافُدً ونطاق المؤسسة

من خلال شرح خطوات اسّتّعّلُامُ عّنَ ؤٌافُدً سنتمكن من معرفة حالة نطاق المؤسسة وهو ما يعكس مدى حاجتها لتعيين موظفين جدد خاصة الموظفين السعوديين، والقدرة على تدعيم أنشطتها بعمالة وافدة لها الخبرة في مجال معين، أو الاستفادة من نقل كفالة عامل وافد إن كان نطاق المؤسسة يسمح بذلك، وذلك من خلال الدخول على خدمة مكتب العمل الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر والجنسية.

استعلام عن وافد بمكتب العمل

عقب إدخال البيانات المطلوبة والبحث عن نتيجة الاستعلام يظهر تقرير به رقم العامل، واسم الكفيل، وحالة نطاق المؤسسة، وموقف العام غن كان على رأس العمل، أم مسجل عليه بلاغات.

رابط استعلام عن موظف وافد ونطاق مؤسسة

يمكن الاستعلام عن حالة نطاق مؤسسة أو استعلام عن موظف وافد من خدمات بوابة الاستعلامات الإلكترونية على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.