الان تتابع رئيس هيئة الرياضة: نساعد اتحاد الكرة لتصحيح بعض الأمور المهمة بشفافية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إنه عقد اليوم اجتماعا باتحاد كرة القدم لمساعدتهم في تجاوز أي مشاكل وتصحيح بعض الأمور المهمة لتطبيق اللوائح النظامية بشفافية.

وأضاف في حوار لقناة العربية مساء اليوم: “أنهينا إعادة زراعة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الوقت المحدد وسننتهي من زراعة ملعب الملك فهد في 28 فبراير”، موضحًا أن مشكلة سوء أرضيات الملاعب بسبب أخطاء إدارية، متابعا: “وضحنا ذلك في بيان صحفي، واستعنا بشركات خاصة لحل هذه الإشكالية ونجحنا بذلك في وقت قياسي ولله الحمد في ملعب الملز”.

وقال: “من مبادرات الهيئة في برنامج جودة الحياة تجهيز منشآت جديدة وتطوير الحالية، ومن ضمن ذلك مقرات الأندية، حيث إن أحد الخيارات هو تطوير منشآت النادي الحالية لتكون جاهزة للعب المباريات فيها”.

وتابع: “نحن بصدد الانتهاء من وضع تراخيص الأندية التجارية الخاصة بما فيها أندية كرة القدم، ونعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في إصدار لوائح بهذا الشأن”.

ووجه الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق الذي بادر في مشروع دوري المدارس، قائلا: “هذا يدل على أن عمل الهيئة مستمر، لأنه عمل مؤسساتي، وهناك طلب كبير من المدارس للمشاركة ووصلنا نحو 6000 مدرسة ستخوض مبارياتها على 400 ملعب”.