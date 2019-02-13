عروض نستو الرياض الأربعاء 13 فبراير 2019 حتى 20 فبراير

عروض نستو الرياض الأربعاء 13 فبراير 2019 ولمدة أسبوع نقدمها لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية حيث ننقل لكم أفضل العروض، يقوم هايبر نستو الرياض بعمل العديد من العروض الأسبوعية ولكن في هذا الأسبوع العروض مختلفة حيث قام هايبر نستو ترين مول بالعزيزية الرياض بعمل عروض جديدة هي عروض ال 5 ريال حيث توجد الكثير من السلع المنزلية بسعر 5 ريال وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تلك العروض واصفين إياها بالعروض الجنونية، وتلك العروض ذات سعر ال 5 ريال تشمل الدواجن المجمدة وبعض الأجبان والخضروات والعديد من السلع الأخرى، ومن خلال هذا المقال ننشر لكم عروض نستو الرياض الأسبوعية.

عروض نستو الرياض

تبدأ عروض هايبر نستو السعودية في المملكة في كل يوم أربعاء من كل أسبوع، حيث يتم تغيير العرض في كل أسبوع، فمدة العرض أسبوعياً واحداً فقط، ولكن ينبغي أن ينتبه الزائر أو المشتري إلى أن العروض الخاصة باللحوم الطازجة أو المبردة أو الأسماك أو الخضروات تكون لمدة أربعة أيام فقط أي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت فقط.

أما العروض على السلع الأخرى فتكون طوال الأسبوع، وهناك العديد من المنتجات في العرض الخاص بالأسبوع الحالي تشمل منتجات للطعام ومنتجات لتنظيف المنزل ومنتجات أخرى لكل الأغراض المنزلية بالإضافة إلى عروض كبيرة على الأدوات والأجهزة المنزلية، والآن إليكم صور عروض نستو الرياض 13 فبراير وأهم العروض الجديدة في الرياض.

عروض الخضروات

اجهزة

جوالات

عروض جديدة

عروض الأجهزة

لعب أطفال

مكياج

أدوات منزلية

أدوات مدرسية

البشرة

الشعر

منظفات