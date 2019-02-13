السعودية ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السراي الحكومي ببيروت اليوم المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال لرئيس الوزراء اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، كما جرى بحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، أنه "نظرا لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية على استقرار الأوضاع الأمنية وحرصها على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى".

وأضاف أنه جرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الملفات والقضايا، ومنها التباحث حول التحضير للجنة مشتركة بين البلدين والإعداد المبدئي لإرسال مجموعة من الفنيين من جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات اللبنانية، للالتقاء بنظرائهم في المملكة العربية السعودية, مشيرا إلى التحضيرات لعقد هذه اللجنة المشتركة التي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل مؤسساتي.