خادم الحرمين يدشن ويؤسس 1281 مشروعا في الرياض بتكلفة 82 مليار ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر قصر الحكم، يرافقه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

بعدها عزف السلام الملكي، ثم اطلع خادم الحرمين الشريفين على معرض "سلمان والرياض" الذي أقيم في بهو قصر الحكم بهذه المناسبة، وضم مجموعة من الصور التي تناولت سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين في قيادة منطقة الرياض.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه، بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتواصل القيادة رعايتها مسيرة تطوير وتنمية مناطق المملكة بشكل عام، والرياض على وجه الخصوص، لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة لريادة الأعمال، بما يعكس الصورة الحقيقية للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.

وتعكس أرقام المشاريع التي دشنها الملك سلمان ووضع حجر أساسها القفزة التنموية النوعية التي ستشهدها منطقة الرياض ومحافظاتها الـ22، لجعلها أكثر نماء وازدهارا.

وكباقي مناطق المملكة، تحظى الرياض بدعم ورعاية القيادة، في سبيل تطويرها، والارتقاء بالمستويات المعيشية وتجهيزها بأفضل البنى التحتية، والحفاظ على مستوى خدمات متطور للتنمية السكانية والعمرانية.

وأفنى الملك سلمان، وهو مهندس الرياض الأول وراعي نهضتها، زهرة شبابه للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية، حتى أصبحت وجهة عالمية ومدينة مصدرة للمعرفة ورقما صعبا في الريادة، وواحدة من أهم المدن المحورية والمؤثرة في صناعة قرار المنطقة والعالم.

صنعتم أمجاد الرياض

"إنه في هذا اليوم المبارك نفخر في إمارة منطقة الرياض بتشريفكم لنا في لفتة أبوية كريمة، وزيارة تاريخية، في مكان ليس بغريب عليكم، فأنتم رعاكم الله تعرفونه ويعرفكم، كيف لا وأنتم قد نشأتم بين أحضانه وصنعتم أمجاده وأسستم لبنيانه وأرسيتم أركانه في علاقة عشق للمكان والزمان، وقصة للوطن ترويها الأجيال، فتركتم أثرا لا يمحى، ومنهجا لا يحيد عن الحق والهدى.

سيدي .. إن لزيارتكم الميمونة - أيدكم الله - اليوم أبلغ الأثر وأقوى الدافع نحو المزيد من العمل والعطاء لتظل الرياض كما يريدها سلمان بن عبدالعزيز أن تكون.

سيدي خادم الحرمين الشريفين .. إن عهدكم الزاهر والذي شهدت فيه البلاد قفزات تنموية هائلة ومشاريع ضخمة ورؤية ترسم خطى المستقبل بسواعد أبنائها المخلصين يجعلنا بإذن الله مطمئنين أن هذه البلاد تسير وفق ما خططتم لها لتبقى شامخة بمكانتها وراسخة بعقيدتها ومتمسكة بثوابتها وعظيمة بقادتها ومتسلحة بشعبها الوفي، وامتدادا لهذه المسيرة المباركة، نقطف في هذا اليوم المبارك، ثمار غرسكم اليانع، ونتشرف برعايتكم السامية الكريمة، لافتتاح جملة من مشاريع الخير والنماء في منطقة الرياض، ضمن مسيرة النهضة التنموية، والتطوير الطموح الذي تشهده كافة مناطق المملكة في هذا العهد الميمون، تحت قيادتكم الحكيمة، أيدكم الله، وعضدكم المبارك، سمو ولي عهدكم الأمين - حفظه الله - ، وتحت مظلة رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تتسارع فيها الخطى لتعزيز مكانة المملكة، واستثمار إمكاناتها وقدراتها ومقوماتها، واستشراف مستقبلها الواعد - بمشيئة الله -.

هذه المشاريع التنموية المباركة والتي تتفضلون أيدكم الله بافتتاحها ووضع حجر الأساس لها، تتنوع بين ألف ومئتين وواحد وثمانين مشروعا تتجاوز تكلفتها الإجمالية اثنين وثمانين مليار ريال تغطي كافة قطاعات التنمية في منطقة الرياض، متطلعين في هذه المنطقة الغالية، وتحت قيادتكم الحكيمة، وحكمكم الرشيد، أيدكم الله، كسائر مناطق المملكة، إلى مستقبل واعد يزخر بالمنجزات والنجاح في مختلف قطاعاتها، وفي كافة أرجائها - بمشيئة الله - فنيابة عن أهالي الرياض وزملائي مسؤولي المنطقة وباسمي شخصيا أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان مقرونة بخالص الدعاء لله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمد في عمركم وأن يحفظكم وسمو ولي عهدكم الأمين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان..

أمير منطقة الرياض - فيصل بن بندر

مشروعات مخصصة لمنطقة الرياض

- 2830 مشروعا تكلفتها 338 مليار ريال

- 921 مشروعا جرى تدشينها بتكلفة 52.3 مليار ريال

- 360 مشروعا وضع حجر أساسها بتكلفة 29.8 مليار ريال.

مشاريع النماء والازدهار في الرياض

المرافق العامة: 315

تدشين: 260

حجر الأساس: 55

القيمة: 40 مليارا

أبرزها:

- محطة كهرباء التوليد 13 في محافظة ضرما

- محطة كهرباء التوليد 14 في الرياض

- توسيع محطة الكهرباء العاشرة "القطاع البخاري" بالرياض

- مؤسسة تحلية المياه لتنفيذ خطوط التغذية الجديدة للرياض

- 10 مشاريع في قطاع الاتصالات بمختلف مناطق الرياض

- درء أخطار السيول في الأفلاج

- نظام نقل المياه من الجبيل إلى الرياض

التعليم: 166

تدشين: 106

حجر الأساس: 60

القيمة: 3.6 مليارات

أبرزها:

- كلية الهندسة بالدوادمي

- كلية التربية بمجمع الكليات بالزلفي

- كلية إعداد المدربين بالرياض

- مبنى الإدارات والعمادات بالمدينة الجامعية بالمجمعة

- الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بالرياض

الإسكان: 15

تدشين: 9

حجر الأساس: 6

القيمة: 6.5 مليارات

أبرزها:

- إسكان منسوبي الحرس الوطني بالرياض

- إسكان أعضاء هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض

- إسكان الدوادمي

- إسكان العيينة والجبيلة

- إسكان شقراء

الصحة: 43

تدشين: 34

حجر الأساس: 9

القيمة: 11.5 مليارا

أبرزها:

- المجمع الطبي الأمني لوزارة الداخلية بالرياض

- إنشاء مستشفى في شمال الرياض

- مراكز الرعاية الأولية والهلال الأحمر والمختبرات

- البرج الطبي بمستشفى النساء والولادة التخصصي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض

- مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية

الخدمات العامة: 313

تدشين: 176

حجر الأساس: 137

القيمة: 2.3 مليار

أبرزها:

- التأهيل البيئي للبحيرات جنوب الرياض

- تطوير مدينة المجمعة الرياضية

- متحف سابك

- إنشاء نادي أنوار الرياض بحوطة بني تميم

التنمية الاقتصادية: 66

تدشين: 53

حجر الأساس: 13

القيمة: 10 مليارات

أبرزها:

- المدينة الرقمية بالرياض

- تطوير المدينة الصناعية بالخرج

- تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال

- إنشاء وتجهيز مركز الملك عبدالعزيز للخيل الأصيلة بمتنزه الثمامة البري

النقل والطرق: 363

تدشين: 283

حجر الأساس: 80

القيمة: 7.6 مليارات

أبرزها: