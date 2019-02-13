خادم الحرمين الشريفين يدشن ويفتتح 1281 مشروعا بتكلفة 21.9 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مقر قصر الحكم، يرافقه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وعقب ذلك، اطلع خادم الحرمين الشريفين على معرض "سلمان والرياض" الذي أقيم في بهو قصر الحكم بهذه المناسبة، وضم مجموعة من الصور التي تناولت سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين في قيادة منطقة الرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، "إنه في هذا اليوم المبارك نفخرُ في إمارةِ منطقةِ الرياض بتشريفكم لنا في لفتةٍ أبويةٍ كريمة، وزيارةٍ تاريخيةٍ، في مكان ليس بغريبٍ عليكم فأنتم تَعْرِفُونَهُ ويَعْرِفَكُم كيف لا وأنتم قد نشأتم بين أحضانه وصَنَعْتُم أمجاده وأسّستُم لبُنيانه وأرسيتم أركانه في علاقة عشق للمكان والزمان وقصةٍ للوطن ترويها الأجيال فتركتم أثراً لا يمحى ومنهجاً لا يحيد عن الحق والهدى".

وأضاف، "أنَّ لزيارتِكم الميمونةَ اليومَ أبلغُ الأثرِ وأقوى الدافعِ نحو المزيدِ من العملِ والعطاءِ لتظّلَ الرياضُ كما يُرِيدُها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أنْ تكون".

وأوضح، "أنَّ عَهْدَكم الزاهرَ والذي شَهِدَتْ فيه البلادُ قفزات تنموية هائلة ومشاريعَ ضخمة ورؤية ترسمُ خُطى المستقبلِ بسواعدِ أبنائِها المُخْلِصِين يَجْعَلُنا بإذن الله مطمئنين أنَّ هذه البلادَ تسيرُ وِفْقَ ما خَطَطْتُم لها لتبقى شامخةً بِمَكَانَتِها وراسخةً بعقيدتها ومتمسكةً بثوابتها وعظيمةً بقادتها ومتسلحةً بشعبها الوفي".

وأضاف أمير منطقة الرياض، أنه "امتداداً لهذه المسيرة المباركة، نَقْطِفُ في هذا اليوم المبارك، ثِمَارَ غَرْسِكُم اليانع، لافتتاحِ جُمْلةٍ من مشاريعِ الخيرِ والنّماءِ في منطقةِ الرياض، ضمن مسيرةِ النهضةِ التنموية، والتطويرِ الطَمُوح الذي تَشْهَدهُ كافةَ مناطِق السعودية في هذا العهد الميمون، تحت قِيَادَتِكُم الحكيمة، وولي عهدكم الأمين، وتحت مظلةِ رؤيةِ السعودية الطموحة 2030".

وتابع: "أن هذه المشاريع التنموية المباركة والتي تتفضلون بافتتاحها ووضع حجر الأساس لها، تتنوع بين 1281 مشروعاً تتجاوُز تكِلفتُها الإجمالية 82 مليار ريال (21.86 مليار دولار) تغطي كافةَ قِطاعات التنمية في منطقةِ الرياض".

وأكد "أنهم في هذه المنطقةِ الغالية وتحتَ قيادتِكم الحكيمة، وحكمكم الرشيد متطلعونَ كسائرِ مناطق المملكة، إلى مستقبلٍ واعدٍ يزخرُ بالمنجزات والنجاح في مختلف قطاعاتها، وفي كافةِ أرجائها".