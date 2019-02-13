شكرا لقرائتكم رحلة صيد تنتهي بغرق وافد بمستنقع حميد العلايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - حميد العلايا

لقي وافد آسيوي في العقد الثالث من العمر مصرعه بأحد المستنقعات بوادي الغيناء بمركز حميد العلايا التابع لمحافظ محايل أمس، وذلك أثناء محاولته للصيد.

وأوضحت التقارير الأمنية أن مركز الدفاع المدني بالمحافظة تلقى بلاغًا عن سقوط شخص آسيوي في العقد الثالث من العمر بأحد المستنقعات بوادي الغيناء بمركز حميد العلايا.

وفور تلقي البلاغ هرعت إلى الموقع فرقة من الدفاع المدني، والتي قامت بانتشال الغريق من المستنقع.

وأفاد مرافقاه من ذات الجنسية، أنهم ذهبوا للوادي للصيد، وأن الغريق كان بحوزته قطعة بيضاء للصيد، وأثناء نزوله للمستنقع سقط في عمق، وحاول مرافقاه إنقاذه إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك، وقاما بإبلاغ الدفاع المدني، فيما تم نقل جثمانه لمستشفى محايل العام.

وأفادت التقارير الأمنية أنه سيتم مخاطبة الطب الشرعي بعسير لمعاينة الجثمان وإصدار تقرير الطب الشرعي.

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