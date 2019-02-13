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شكرا لقرائتكم بالأرقام.. الملك سلمان يدشن مشاريع الرياض بقيمة 82 مليار.. نماء وازدهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأربعاء، 921 مشروعًا، بقيمة 52 مليار ريال، كما وضع حجر الأساس لـ360 مشروعًا بقيمة 30 مليار ريال.
ليكون بذلك إجمالي قيمة المشاريع التي تم تدشينها وكذلك التي تم وضع حجر الأساس لها 82 مليار ريال.
وتضمنت مشاريع الافتتاح الخاصة بوزارة البيئة: 38 مشروعًا بتكلفة 2.401 مليار ريال لمحطات التنقية لشبكات وخزانات المياه وإنشاء وتجهيز مركز الملك عبدالعزيز للخيل الأصيلة بالثمامة.
وكذلك مشروع بـ1.036 مليار ريال لتنفيذ خطوط التغذية الجديدة للمياه المحلاة لمدينة الرياض، كما دشن خادم الحرمين الشريفين 15 مشروعًا سكنيًّا لأهالي المنطقة.
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