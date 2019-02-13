الان تتابع الفراج إلى المرتبة الرابعة عشرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة-خالد المرشود صدر قرار معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة بترقية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الفراج إلى المرتبة الرابعة عشرة. من جهته رفع الأستاذ عبدالرحمن شكره وتقديره لمعالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة وتمنى أن يكون عند حسن الظن.

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