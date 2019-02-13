السعودية تدشّن مشاريع بقيمة ٢٢ مليار دولار في الرياض، تفاصيل

قالت قناة “الإخبارية” السعودية إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد دشّن حزمةً من المشاريع التنموية في منطقة الرياض بقيمة مالية تبلغ حوالي ٢٢ مليار دولار في منطقة الرياض العاصمة وأطلق شرارة البدء للمشاريع الجديدة.

وفي حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغّرة “تويتر”، قالت قناة “الإخبارية” إن خادم الحرمين الشريفين أقام حفلاً بقصر اليمامة في الرياض لإعلان بدء تدشين المشاريع، وقد حضر الحفل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت القناة أن المشاريع المُدشّنة تشمل قطاعات عديدة هي الخدمات الصحية والنقل والإسكان وقطاع التمية الاقتصادية والطرق والمرافق العامة والخدمات المحلية، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المُعلنة حوالي ٨٢ ريال سعودي (ما يوازي تقريباً ٢١,٩ دولار) ويبلغ إجمالي عدد المشاريع ١٢٨١ مشروعاً.

وتمثل تلك المشاريع فرصة للعاملين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة لتحسين مستوى دخلهم وتحقيق دخل معقول، حيث ستحتاج تلك المشاريع إلى المزيد من الأيدي العاملة لتنفيذها مما سيزيد من فرص العمل المتوفرة للسعوديبن والأجانب على حد سواء، وبالتالي يصب في مصلحة الاقتصاد.