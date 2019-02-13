شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يُشدد على توطين الوظائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

شدد نائب أمير حائل نائب رئيس اللجنة الإشرافية للتوطين الأمير فيصل بن فهد، على أهمية العمل الجاد والمنظم الذي يعود على المنطقة وأبنائها بالفائدة، ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات.

وخلال اجتماع التوطين الذي عُقد اليوم (الأربعاء) في إمارة حائل لاستعراض مؤشرات التوطين في المنطقة والتحديات والحلول، ألزم نائب أمير المنطقة الجميع بالعمل الفوري لتنسيق الأدوار ورفع نسبة مشاركة أبناء المنطقة في العمل بالقطاع الخاص، من خلال التأهيل والتدريب وخلق الفرص الوظيفية المناسبة لطالبي العمل، والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع.

وفي ذات السياق، استعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، الخطة الإعلامية لبرنامج توطين وخطط التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والأنشطة المستهدفة من أجل زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة لأبناء وبنات منطقة حائل، في ظل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة أمير منطقة حائل ونائبه، وحرص وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وتُعد منطقة حائل وفقا لنتائج مسح سوق العمل الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في 2018، ثاني أعلى المناطق في معدلات البطالة بين السعوديين، بنسبة ومعدل وصل إلى نحو 18.9 في المئة، وقد كان معدل البطالة الأقل في المنطقة الشرقية في نفس العام.