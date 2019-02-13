شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​بدء الرصد الألي لمخالفتي «الجوال» و «حزام الأمان» في القصيم وعسير وجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلن أمن الطرق أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان اعتبارا من يوم الأحد القادم على الطرق الخارجية في مناطق القصيم وعسير وجازان. وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (الأربعاء): «استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان)»



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