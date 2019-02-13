شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تؤكد تطبيق النظام بحق «مُعذِّب الكلب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط شخص يقوم بعمل وحشي ضد حيوان (كلب)، وذلك بربطه بحبل وجره بسيارته، بعد أن انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة استنكار بين المغردين.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل في بيان: «إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بعمل وحشي ضد حيوان (كلب)، بربطه بحبل وجره بسيارته في منظر مؤسف جداً، فقد تم تحديد موقع المخالفة، وتبين أنه في أحد المسارحة بمنطقة جازان، وعلى الفور تمت مخاطبة فرع الوزارة بمنطقة جازان، الذي بدوره قام بالتواصل مع الأجهزة الأمنية للتوصل لصاحب المقطع المسيء، وكذلك للتحقق من جميع ملابسات الحالة، وتم التوصل إلى صاحب المقطع، ويجري اتخاذ اللازم حيال محاسبته وفقا للأنظمة المتبعة».

وشدد أبا الخيل على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات، وستتم إحالة المخالفات الأخرى التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وناشد المتحدث الجميع، التبليغ الفوري عن أي تجاوزات تسيء للحيوانات على رقم الهاتف المجاني: (8002470000)، أو إرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).

يُشار إلى أن الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي عن عقوبات بحوالي ٥٠٠ ألف ريال على المسيئين للحيوانات.