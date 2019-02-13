وزير التعليم يكرم 114 متميزا والمدارس التي أبدعت في الاختبارات الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

كرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مساء اليوم 114 فائزا وفائزة بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، في الحفل الذي أقيم على مسرح الوزارة، بحضور قيادات الوزارة، والداعم للجائزة مجموعة الناغي وإخوانه.

ورحب آل الشيخ في مستهل كلمته بالحضور والفائزين قائلا "إن الجائزة هي إحدى أدوات التعليم المهمة التي توليها الوزارة عنايتها لتحقيق مستوى أداء أفضل في الميدان التعليمي، حيث إن للتميز مكانا وعنوانا في مؤسسات التعليم، وإن للعطاء المتميز صدى لدى كافة منسوبي وزارة التعليم".

وأشاد بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية للمبدعين والمتميزين من أبنائنا وبناتنا، مؤكدا أن ولاة الأمر يراهنون على أبناء وبنات الوطن المتميزين، ويضعون آمالهم فيهم لكي يسهموا في رفعة الوطن وتحقيق غايات رؤية المملكة 2030، لأجل الوصول للقمة في كل المحافل والميادين العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى رفع كفاءة أداء منسوبيها، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بينهم، وتعزيز ثقافة الممارسات الناجحة ونشرها بين الأوساط الإدارية في الوزارة، موضحا أن مثل هذه الأهداف تمثل جزءا أساسيا من أولويات الوزارة وخططها.

وأضاف آل الشيخ "أود التأكيد على دعمنا الكامل لجائزة التعليم للتميز والمتميزين، لإيماننا العميق بأثرهم المبارك، ولذلك تم إحداث مراكز للتميز في إدارات التعليم، لتقوم بدورها في رعاية التميز واستدامته، وتفعيل دور المتميزين في نشر ثقافة التميز، آملا أن تحدث الجائزة أثرا فعالا في الميدان التعليمي، ورفع مستوى الأداء فيه، وأن تجد العناية الكافية من قيادات التعليم في المناطق والمحافظات".

من جهته أشاد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وبالنجاح الكبير الذي حققته الجائزة والقفزات النوعية التي واكبت مسيرتها من عامها الأول حتى يومنا هذا، والأثر الطيب الذي تركته الجائزة في ترسيخ مفهوم التميز وأهمية إشاعة التنافس الإيجابي بين المتميزين والمتميزات.

وأضاف الحيسوني أن الأرقام والإحصاءات تشهد كل عام تزايدا في حجم التفاعل والتنافس في سباق التميز، إذ بلغ عدد الملفات المشاركة في الدورة التاسعة ما يزيد عن 20 ألف ملف في جميع الفئات التي تم تحكيمها على مرحلتين: الأولى على مستوى مراكز التميز في إدارات التعليم نتج عنها ترشيح نحو 500 ملف للدخول في التحكيم للمرحلة الثانية، وتم ترشيح الملفات الفائزة التي بلغت 114 ملفا مرشحا للتكريم.