القيادة تهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية لاتفيا السيد كريسيانيس كارينس، بمناسبة تشكيل الحكومة في جمهورية لاتفيا برئاسته. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية لاتفيا السيد كريسيانيس كارينس بمناسبة تشكيل الحكومة في جمهورية لاتفيا برئاسته. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق.



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