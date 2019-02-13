أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "جباري"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبوعريش

نقل أمير منطقة جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز مساء اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، لذوي الشهيد جندي أول أحمد بن علي أحمد جباري - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعبر أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة لأسرة الشهيد جندي أول "جباري" بقرية فلس التابعة لمحافظة أبوعريش، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة ولأمير منطقة جازان وأمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.