السعودية | السعودية تسلم السلطة الفلسطينية 60 مليون دولار

شكرا لقرائتكم السعودية تسلم السلطة الفلسطينية 60 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح السفير السعودي لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة نقلي، بأن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أميركي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.
والمبلغ هو قيمة مساهمات #السعودية الشهرية لدعم موازنة #السلطة_الفلسطينية، لأشهر نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2018 ويناير/كانون الثاني 2019.
وأوضح السفير أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.
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