، "أمن الطرق": البدء بالرصد الآلي لمخالفتي "الحزام" و"الجوال" بالقصيم وجازان وعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم، أنه سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).

وقال أمن الطرق عبر حسابه في "تويتر":‏ "استكمالاً لما الخليج 365 الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).