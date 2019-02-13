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أطلقت وزارة الصحة حملة "كلنا التمريض" بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يومي الثلاثاء والأربعاء.
"كلنا التمريض" هي إحدى حملات مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض ضمن برامج التحول الوطني بالقطاع الصحي لرؤية 2030 بالمملكة، للاعتزاز بجنود من خيرة جنود الوطن (التمريض) ولعكس طبيعة هذه المهنة وأهمية دورها في القطاع الصحي.
وسبق أن أطلقت الوزارة هذه الحملة في عددٍ من المستشفيات والمراكز التجارية، بكل من الجوف، والمدينة المنورة، والدمام وجدة، وحققت نجاحًا وإقبالاً منقطع النظير.
وزارة الصحة تطلق حملة #كلنا_التمريض في الحد الجنوبي بجازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
أطلقت وزارة الصحة حملة "كلنا التمريض" بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يومي الثلاثاء والأربعاء.
"كلنا التمريض" هي إحدى حملات مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض ضمن برامج التحول الوطني بالقطاع الصحي لرؤية 2030 بالمملكة، للاعتزاز بجنود من خيرة جنود الوطن (التمريض) ولعكس طبيعة هذه المهنة وأهمية دورها في القطاع الصحي.
وسبق أن أطلقت الوزارة هذه الحملة في عددٍ من المستشفيات والمراكز التجارية، بكل من الجوف، والمدينة المنورة، والدمام وجدة، وحققت نجاحًا وإقبالاً منقطع النظير.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
10:18 PM
استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء
أطلقت وزارة الصحة حملة "كلنا التمريض" بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يومي الثلاثاء والأربعاء.
"كلنا التمريض" هي إحدى حملات مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض ضمن برامج التحول الوطني بالقطاع الصحي لرؤية 2030 بالمملكة، للاعتزاز بجنود من خيرة جنود الوطن (التمريض) ولعكس طبيعة هذه المهنة وأهمية دورها في القطاع الصحي.
وسبق أن أطلقت الوزارة هذه الحملة في عددٍ من المستشفيات والمراكز التجارية، بكل من الجوف، والمدينة المنورة، والدمام وجدة، وحققت نجاحًا وإقبالاً منقطع النظير.
، وزارة الصحة تطلق حملة #كلنا_التمريض في الحد الجنوبي بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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