، وزارة الصحة تطلق حملة #كلنا_التمريض في الحد الجنوبي بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء

أطلقت وزارة الصحة حملة "كلنا التمريض" بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يومي الثلاثاء والأربعاء.

"كلنا التمريض" هي إحدى حملات مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض ضمن برامج التحول الوطني بالقطاع الصحي لرؤية 2030 بالمملكة، للاعتزاز بجنود من خيرة جنود الوطن (التمريض) ولعكس طبيعة هذه المهنة وأهمية دورها في القطاع الصحي.

وسبق أن أطلقت الوزارة هذه الحملة في عددٍ من المستشفيات والمراكز التجارية، بكل من الجوف، والمدينة المنورة، والدمام وجدة، وحققت نجاحًا وإقبالاً منقطع النظير.