محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم انضمام إبراهيم العيسى، وكامل الموسى عضوين في لجنة المسابقات. وتتكون اللجنة من عبدالإله مؤمنة "رئيسًا"، وعبدالمجيد المنصور "نائبًا"، وعضوية الدكتور خالد الطاسان، وإبراهيم العيسى، وكامل الموسى. وأكد رئيس لجنة المسابقات عبدالإله مؤمنة ثقته في الإضافة التي ستسجلها اللجنة بانضمام العيسى والموسى لها، مبديًا تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تصاعدًا ملموسًا في عمل اللجنة بعد اعتماد نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، ومهام ومسؤوليات اللجان، وآلية عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة في أدائها.

اتحاد القدم: انضمام العيسى والموسى إلى عضوية لجنة المسابقات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13 اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم انضمام إبراهيم العيسى، وكامل الموسى عضوين في لجنة المسابقات. وتتكون اللجنة من عبدالإله مؤمنة "رئيسًا"، وعبدالمجيد المنصور "نائبًا"، وعضوية الدكتور خالد الطاسان، وإبراهيم العيسى، وكامل الموسى. وأكد رئيس لجنة المسابقات عبدالإله مؤمنة ثقته في الإضافة التي ستسجلها اللجنة بانضمام العيسى والموسى لها، مبديًا تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تصاعدًا ملموسًا في عمل اللجنة بعد اعتماد نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، ومهام ومسؤوليات اللجان، وآلية عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة في أدائها. 13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440 09:57 PM اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم انضمام إبراهيم العيسى، وكامل الموسى عضوين في لجنة المسابقات. وتتكون اللجنة من عبدالإله مؤمنة "رئيسًا"، وعبدالمجيد المنصور "نائبًا"، وعضوية الدكتور خالد الطاسان، وإبراهيم العيسى، وكامل الموسى. وأكد رئيس لجنة المسابقات عبدالإله مؤمنة ثقته في الإضافة التي ستسجلها اللجنة بانضمام العيسى والموسى لها، مبديًا تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تصاعدًا ملموسًا في عمل اللجنة بعد اعتماد نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، ومهام ومسؤوليات اللجان، وآلية عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة في أدائها.

، اتحاد القدم: انضمام العيسى والموسى إلى عضوية لجنة المسابقات ،

المصدر : الخليج 365

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