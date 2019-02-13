، قصة من جبل القهر.. سبعيني ينجو من السرطان ليقع في معاناة التدهور المادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأسرة تناشد المساعدة.. و"الريثي" وعد برفع حالته للجهات المعنية

يعيش المواطن مداوي محمد النجادي، حالة من التدهور المادي، حيث يعيش بدخل محدود مع أبنائه العاطلين عن العمل، وفي مأوى بات وشيكاً على السقوط، وذلك بعد خروجه من المستشفى نتيجة إجراء عملية جراحية له في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان لاستئصال ورم خبيث في وجهه.

وناشدت أسرة "النجادي" التي تسكن جبل القهر، الجهات المعنية الوقوف على حالتها وحالة مسكنها المتدهور، وقلة الدخل ومحدوديته حيث تتقاضى الأسرة مبلغ 2800 ريال فقط في ظل ظروفها التي تعاني منها.

ومن جهته، وقف رئيس مركز الإمارة في جبل القهر جابر الريثي على احتياجات المواطن وحالته الصحية والمعيشية، وأكد لـ"الخليج 365" أن المواطن مداوي وأولاده العاطلين عن العمل وعددهم ثلاثة يسكنون في منزل بسيط مكون من غرف حج، ومسقوف بهنجر حديد ولا يملكون سيارة لنقل والدهم لمواعيد المستشفى لاستكمال علاجه إلا جيب متهالك لم يستطيعوا الذهاب به إلا لنقل المياه لمنزلهم.

ووعد رئيس المركز برفح حالة المواطن للجهات المعنية ولجهة الاختصاص لمساعدته على ظروفه الصحية والمادية فوراً.