محمد بن مسعود - الدمام - مُطالبات بين الأهالي بافتتاح شعبة للمرور توفي شاب وأخته حال عودتهما من مدرستهما عبر طريق الحقو بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان، فيما أُصيب شاب كان يقود مركبة أخرى ارتطمت بمركبة المتوفين، وباشرت الجهات المعنية الحادث فور وقوعه. وجدّد الحادث الذي قضى فيه ابن وابنة أحد مشايخ محافظة فيفاء، مطالبات أهالي محافظة فيفاء بافتتاح شعبة مرور لتساهم في ضبط الحركة المرورية على طرقات المحافظة، وتزيد من الرقابة على تجاوز السرعات.

حادث مروع يصرع ابن وابنة أحد مشايخ فيفاء محمد المواسي الخليج 365 2019-02-13 توفي شاب وأخته حال عودتهما من مدرستهما عبر طريق الحقو بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان، فيما أُصيب شاب كان يقود مركبة أخرى ارتطمت بمركبة المتوفين، وباشرت الجهات المعنية الحادث فور وقوعه. وجدّد الحادث الذي قضى فيه ابن وابنة أحد مشايخ محافظة فيفاء، مطالبات أهالي محافظة فيفاء بافتتاح شعبة مرور لتساهم في ضبط الحركة المرورية على طرقات المحافظة، وتزيد من الرقابة على تجاوز السرعات.

13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440 09:40 PM مُطالبات بين الأهالي بافتتاح شعبة للمرور مُطالبات بين الأهالي بافتتاح شعبة للمرور توفي شاب وأخته حال عودتهما من مدرستهما عبر طريق الحقو بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان، فيما أُصيب شاب كان يقود مركبة أخرى ارتطمت بمركبة المتوفين، وباشرت الجهات المعنية الحادث فور وقوعه. وجدّد الحادث الذي قضى فيه ابن وابنة أحد مشايخ محافظة فيفاء، مطالبات أهالي محافظة فيفاء بافتتاح شعبة مرور لتساهم في ضبط الحركة المرورية على طرقات المحافظة، وتزيد من الرقابة على تجاوز السرعات.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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