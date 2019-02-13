صورة: حقيقة وفاة الامير النائم الوليد بن طلال

توفي ،يوم الأربعاء، الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال؛ وذلك بعد غيبوبة أصابته قبل 12 عاما إثر حادث سير مؤسف.

وأكد الديوان الملكي في المملكة في تصريح صحفي وفاة الامير الوليد بن خالد بن طلال، موضحا أن ذلك جرى على اثر تعرضه لحادث سير أليم دخل بعده في غيبوبة دامت لأكثر من 12 عام.

وسيصلى على الامير الوليد بن خالد بن طلال في الرياض بعد صلاة عصر يوم غد الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض حسبما ذكر بيان الديوان الملكي الذي أعلن عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ونعى خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز ، والأسرة المالكة صاحب السمو الملكي الوليد بن خالد بن طلال الذي وافته المنية عند التاسعة مساء اليوم فيما تقررت الصلاة على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر اليوم الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض وفق سبق.

تجدار الإشارة إلى أن الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير منذ 12 عام، ودخل إلى المستشفى وقالوا الأطباء بأنه ميت دماغياً.

غير أن والده الأمير خالد بن طلال رفض إزالة الأجهزة عن ولده إلى يومنا هذا متأملاً من الله عز وجل بأن يُشفي ولده.