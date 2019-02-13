أمير الرياض: نهضة المنطقة في عهد الملك سلمان قصة للوطن ترويها الأجيال

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، مقر قصر الحكم، يرافقه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ثم عُزف السلام الملكي.

عقب ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين، على معرض «سلمان والرياض»، الذي أقيم في بهو قصر الحكم بهذه المناسبة، وضم مجموعة من الصور التي تناولت سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين في قيادة منطقة الرياض.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين، مكانه، بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، كلمة بمناسبة تدشين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشاريع تنموية في الرياض قال خلالها: «بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأخ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيدي في هذا اليوم المبارك نفخر في إمارة منطقة الرياض بتشريفكم لنا في لفتة أبوية كريمة وزيارة تاريخية في مكان ليس بغريب عليكم؛ فأنتم- رعاكم الله- تعرفونه ويعرفكم، كيف لا وأنتم قد نشأتم بين أحضانه وصنعتم أمجاده، وأسستم لبنيانه، وأرسيتم أركانه، في علاقات عشق بالمكان والزمان، وقصة للوطن ترويها الأجيال، فتركتم أثرًا لا يمحى ومنهجًا لا يحيد عن الحق والهدى، سيدي إن لزيارتكم الميمونة- أيدكم الله- اليوم، أبلغ الأثر وأقوى الدافع نحو المزيد من العمل والعطاء لتظل الرياض كما يريدها سلمان بن عبدالعزيز أن تكون.

سيدي خادم الحرمين الشريفين، إن عهدكم الزاهر والذي شهدت فيه البلاد قفزات تنموية هائلة ومشاريع ضخمة ورؤية ترسم خطى المستقبل بسواعد أبنائها المخلصين، يجعلنا بإذن الله مطمئنين أن هذه البلاد تسير وفق ما خُطّط لها لتبقى شامخة بمكانتها راسخة بعقيدتها متمسكة بثوابتها، وعظيمة بقادتها ومتسلحة بشعبها الوفي.

وامتدادًا لهذه المسيرة المباركة، نقطف في هذا اليوم المبارك، ثمار غرسكم اليانع، ونتشرف برعايتكم السامية الكريمة بافتتاح جملة من مشاريع الخير والنماء بمنطقة الرياض، ضمن مسيرة النهضة التنموية والتطوير الطموح الذي تشهده مناطق المملكة كافة في هذا العهد الميمون، تحت قيادتكم الحكيمة.