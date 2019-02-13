دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سفير المملكة في بيروت يعلن رفع حظر سفر السعوديين إلي لبنان

قال سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، وليد البخاري، عقب لقائه برئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، اليوم الأربعاء، إنه سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان.

وأضاف بخاري، عقب اللقاء، الذي حضره المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، أنه نظرًا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعت السعودية لتحذير رعاياها من السفر إلى لبنان، ونتيجة للتطمينات الخارجة من القيادة اللبنانية، تم رفع تحذير المواطنين من السفر إلى لبنان.

وتابع السفير السعودي لدى لبنان: «قدمنا التهاني إلى دولة الرئيس سعد الحريري، وناقشنا جملة قرارات، أهمها، اللجنة المشتركة بين البلدين وإرسال لجنة من الخبراء للقاء نظرائهم في السعودية»

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال للرئيس اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكدًا دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه، حمل الرئيس عون المستشار العلولا، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.