، في 11 دقيقة مثيرة.. الفيصلي يقلب الطاولة على الاتفاق ويكسبه برباعية قاتلة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ليرفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وجاء الاتفاق ثامناً بذات الرصيد النقطي.
في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول أحرز كريستيان غوانكا هدف الاتفاق الأول بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة ليسكن الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 32 أضاف كريستيان غوانكا الهدف الاتفاقي الثاني بعد تلقيه عكسية داخل المنطقة ليودع الكرة في المرمى.
وعند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي حقق فهد الأنصاري هدف الفيصلي الأول من ركلة ثابتة خارج المنطقة.
وفي الدقيقة 74 حقق محمد الكويكبي الهدف الثالث للاتفاق من تسديدة داخل المنطقة استقرت في الشباك.
وعند الدقيقة 87 أضاف دينيلسون بيريرا الهدف الثاني للفيصلي من ركلة جزاء قبل أن يعادل فهد الأنصاري النتيجة للفيصلي عند الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي تمكن لويس جوستافو من إحراز هدف الفوز للفيصلي محققاً الهدف الرابع.
في 11 دقيقة مثيرة.. الفيصلي يقلب الطاولة على الاتفاق ويكسبه برباعية قاتلةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-02-13
تغلب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ليرفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وجاء الاتفاق ثامناً بذات الرصيد النقطي.
في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول أحرز كريستيان غوانكا هدف الاتفاق الأول بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة ليسكن الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 32 أضاف كريستيان غوانكا الهدف الاتفاقي الثاني بعد تلقيه عكسية داخل المنطقة ليودع الكرة في المرمى.
وعند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي حقق فهد الأنصاري هدف الفيصلي الأول من ركلة ثابتة خارج المنطقة.
وفي الدقيقة 74 حقق محمد الكويكبي الهدف الثالث للاتفاق من تسديدة داخل المنطقة استقرت في الشباك.
وعند الدقيقة 87 أضاف دينيلسون بيريرا الهدف الثاني للفيصلي من ركلة جزاء قبل أن يعادل فهد الأنصاري النتيجة للفيصلي عند الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي تمكن لويس جوستافو من إحراز هدف الفوز للفيصلي محققاً الهدف الرابع.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
09:25 PM
تغلب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ليرفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وجاء الاتفاق ثامناً بذات الرصيد النقطي.
في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول أحرز كريستيان غوانكا هدف الاتفاق الأول بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة ليسكن الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 32 أضاف كريستيان غوانكا الهدف الاتفاقي الثاني بعد تلقيه عكسية داخل المنطقة ليودع الكرة في المرمى.
وعند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي حقق فهد الأنصاري هدف الفيصلي الأول من ركلة ثابتة خارج المنطقة.
وفي الدقيقة 74 حقق محمد الكويكبي الهدف الثالث للاتفاق من تسديدة داخل المنطقة استقرت في الشباك.
وعند الدقيقة 87 أضاف دينيلسون بيريرا الهدف الثاني للفيصلي من ركلة جزاء قبل أن يعادل فهد الأنصاري النتيجة للفيصلي عند الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي تمكن لويس جوستافو من إحراز هدف الفوز للفيصلي محققاً الهدف الرابع.
، في 11 دقيقة مثيرة.. الفيصلي يقلب الطاولة على الاتفاق ويكسبه برباعية قاتلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في 11 دقيقة مثيرة.. الفيصلي يقلب الطاولة على الاتفاق ويكسبه برباعية قاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.