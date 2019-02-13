، الانضباط تثبت إيقاف أدواردو وترفض احتجاج الرائد.. وتغرم الهلال والباطن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات انضباطية طالت أندية الهلال والباطن والرائد تراوحت ما بين الغرامة ورفض الاحتجاج، وجاءت على النحو التالي:
رفض طلب نادي الهلال بمراجعة القرار الصادر ضد لاعب الفريق كارلوس ادواردو والقاضي بثبوت مخالفته (48/1/2 ) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم وبمعاقبته تبعاً لذلك بالإيقاف مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (70,000) ريال لقيام جمهور النادي برمي (11) علبة مياه باتجاه أرض الملعب خلال المباراة الفريق مع الباطن.
إلزام نادي الباطن بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لقيام جماهيره برمي (5) أدوات باتجاه أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراته مع الهلال ومن ثم بعد نهايتها.
رفض احتجاج نادي الرائد على نادي الوحدة بخصوص أهلية لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
الانضباط تثبت إيقاف أدواردو وترفض احتجاج الرائد.. وتغرم الهلال والباطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات انضباطية طالت أندية الهلال والباطن والرائد تراوحت ما بين الغرامة ورفض الاحتجاج، وجاءت على النحو التالي:
رفض طلب نادي الهلال بمراجعة القرار الصادر ضد لاعب الفريق كارلوس ادواردو والقاضي بثبوت مخالفته (48/1/2 ) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم وبمعاقبته تبعاً لذلك بالإيقاف مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (70,000) ريال لقيام جمهور النادي برمي (11) علبة مياه باتجاه أرض الملعب خلال المباراة الفريق مع الباطن.
إلزام نادي الباطن بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لقيام جماهيره برمي (5) أدوات باتجاه أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراته مع الهلال ومن ثم بعد نهايتها.
رفض احتجاج نادي الرائد على نادي الوحدة بخصوص أهلية لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
09:20 PM
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات انضباطية طالت أندية الهلال والباطن والرائد تراوحت ما بين الغرامة ورفض الاحتجاج، وجاءت على النحو التالي:
رفض طلب نادي الهلال بمراجعة القرار الصادر ضد لاعب الفريق كارلوس ادواردو والقاضي بثبوت مخالفته (48/1/2 ) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم وبمعاقبته تبعاً لذلك بالإيقاف مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (70,000) ريال لقيام جمهور النادي برمي (11) علبة مياه باتجاه أرض الملعب خلال المباراة الفريق مع الباطن.
إلزام نادي الباطن بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لقيام جماهيره برمي (5) أدوات باتجاه أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراته مع الهلال ومن ثم بعد نهايتها.
رفض احتجاج نادي الرائد على نادي الوحدة بخصوص أهلية لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
، الانضباط تثبت إيقاف أدواردو وترفض احتجاج الرائد.. وتغرم الهلال والباطن ،
المصدر : الخليج 365
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