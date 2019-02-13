، الأنصار يقدم هدية للمتصدر أبها بتغلبه على الوصيف العدالة ،

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات؛ فعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، حسم التعادل السلبي مباراة العين وأبها، ليرفع العين رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما انفرد أبها بالصدارة بـ 43 نقطة.
وخسر العدالة أمام مضيفه الأنصار بنتيجة 2-1، تقدم الضيوف أولًا عن طريق تشارلز كارلوس في الدقيقة 19، قبل ان يرد الأنصار بهدفين عن طريق عبدالله ذيب وأيمن الحجيلي في الدقيقتين 80 و86 على التوالي.
ورفع الأنصار رصيده لـ 34 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد العدالة عند 42 نقطة في المركز الثاني.
وتغلب ضمك على ضيفه العروبة بنتيجة 4-2، سجل لضمك كل من: حسن حدوش "هدفين"، وحسن شراحيلي "هدفين"، فيما سجل للعروبة كل من: موسى الشمري، وجيفرسون.
الأنصار يقدم هدية للمتصدر أبها بتغلبه على الوصيف العدالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات؛ فعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، حسم التعادل السلبي مباراة العين وأبها، ليرفع العين رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما انفرد أبها بالصدارة بـ 43 نقطة.
وخسر العدالة أمام مضيفه الأنصار بنتيجة 2-1، تقدم الضيوف أولًا عن طريق تشارلز كارلوس في الدقيقة 19، قبل ان يرد الأنصار بهدفين عن طريق عبدالله ذيب وأيمن الحجيلي في الدقيقتين 80 و86 على التوالي.
ورفع الأنصار رصيده لـ 34 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد العدالة عند 42 نقطة في المركز الثاني.
وتغلب ضمك على ضيفه العروبة بنتيجة 4-2، سجل لضمك كل من: حسن حدوش "هدفين"، وحسن شراحيلي "هدفين"، فيما سجل للعروبة كل من: موسى الشمري، وجيفرسون.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
09:02 PM
ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى
اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات؛ فعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، حسم التعادل السلبي مباراة العين وأبها، ليرفع العين رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما انفرد أبها بالصدارة بـ 43 نقطة.
وخسر العدالة أمام مضيفه الأنصار بنتيجة 2-1، تقدم الضيوف أولًا عن طريق تشارلز كارلوس في الدقيقة 19، قبل ان يرد الأنصار بهدفين عن طريق عبدالله ذيب وأيمن الحجيلي في الدقيقتين 80 و86 على التوالي.
ورفع الأنصار رصيده لـ 34 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد العدالة عند 42 نقطة في المركز الثاني.
وتغلب ضمك على ضيفه العروبة بنتيجة 4-2، سجل لضمك كل من: حسن حدوش "هدفين"، وحسن شراحيلي "هدفين"، فيما سجل للعروبة كل من: موسى الشمري، وجيفرسون.
، الأنصار يقدم هدية للمتصدر أبها بتغلبه على الوصيف العدالة ،
المصدر : الخليج 365
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