، البلطان يدرج العائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مكافآت اللاعبين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، بالعائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ظهرت على قناة إم بي سي "صدى الملاعب"، وعبروا عن انتمائهم وحبهم لنادي الشباب من خلال ارتدائهم قمصاناً تحمل شعار النادي وصورة رئيسه في إحدى المباريات.
ووجه خالد البلطان بإدراج العائلة ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كذلك أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، وعدد من الهدايا العينية الأخرى.
وأكد خالد البلطان أن هذا التكريم يأتي تجسيداً للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأن هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.
كما التقت الطفلتان لين وليان بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا بهما والتقطوا معهما عدداً من الصور التذكارية.
البلطان يدرج العائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مكافآت اللاعبينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، بالعائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ظهرت على قناة إم بي سي "صدى الملاعب"، وعبروا عن انتمائهم وحبهم لنادي الشباب من خلال ارتدائهم قمصاناً تحمل شعار النادي وصورة رئيسه في إحدى المباريات.
ووجه خالد البلطان بإدراج العائلة ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كذلك أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، وعدد من الهدايا العينية الأخرى.
وأكد خالد البلطان أن هذا التكريم يأتي تجسيداً للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأن هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.
كما التقت الطفلتان لين وليان بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا بهما والتقطوا معهما عدداً من الصور التذكارية.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
08:48 PM
التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، بالعائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ظهرت على قناة إم بي سي "صدى الملاعب"، وعبروا عن انتمائهم وحبهم لنادي الشباب من خلال ارتدائهم قمصاناً تحمل شعار النادي وصورة رئيسه في إحدى المباريات.
ووجه خالد البلطان بإدراج العائلة ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كذلك أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، وعدد من الهدايا العينية الأخرى.
وأكد خالد البلطان أن هذا التكريم يأتي تجسيداً للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأن هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.
كما التقت الطفلتان لين وليان بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا بهما والتقطوا معهما عدداً من الصور التذكارية.
، البلطان يدرج العائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مكافآت اللاعبين ،
المصدر : الخليج 365
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