خلال أيام.. ولي العهد يبدأ جولة خارجية تشمل 5 دول آسيوية

ينتظر أن يبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال أيام جولة خارجية تشمل 5 دول آسيوية، هي باكستان والهند، والصين، وماليزيا، وإندونيسيا، يتوقع أن يبرم خلالها عدداً من الاتفاقيات.
ويتوقع أن تشمل الاتفاقيات التي يبرمها ولي العهد خلال زيارته لباكستان، اتفاقيات تتعلق بالطاقة المتجددة والاستثمار في مجال البتروكيماويات، كما يتوقع أن يبرم اتفاقية تتعلق بإنشاء مصفاة وأخرى تتعلق بقطاع الكهرباء.
وكانت الخارجية الهندية قالت في بيان لها، إن ولي العهد الأمير محمد سلمان سيصل الثلاثاء المقبل نيودلهي على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية له للهند، وذلك بعد الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمملكة في فبراير 2016، والتي اتفق خلالها الطرفان على المزيد من تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.
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