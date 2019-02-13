«العساف» يستقبل وزير خارجية المالديف

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير الضيف، صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجل الزوار، وبدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال واللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، كما حضر الوفد المرافق لمعالي وزير خارجية جمهورية المالديف.

وترتبط السعودية مع المالديف بعلاقات قوية، كما زار الملك سلمان الرئيس المالديفي في 2015، ودشنت الخطوط السعودية رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى جزر المالديف أولى وجهاتها الدولية الجديدة لعام 2016م والتي ستشمل أيضًا ميونخ وأنقرة والجزائر.

وهبطت طائرة «وطن المجد» وهي من طراز B777-300ER بمطار ماليي عند التاسعة من صباح اليوم، وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل، وسفير المالديف لدى المملكة عبدالله حميد، وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين وفريق من هيئة تنمية الصادرات السعودية وضيوف «السعودية» المسافرين إلى المالديف أو المواصلين إلى كولومبو .

والعلاقات بين المملكة وجمهورية المالديف وثيقة جدًا وتشهد نموًا في كافة المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وهناك اتفاق على تنميتها وعلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع وتحسين الاستثمار بين البلدين، ودعوة القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيهما.

وتتكون المالديف من مجموعة جزر يصل عددها إلى قرابة 1200 جزيرة، عدد منها عبارة عن منتجعات سياحية راقية، وتتصدر السياحة الأنشطة الاقتصادية في المالديف، وتمنح السلطات المالديفية تأشيرة الدخول في المطار مجانًا لمدة 30 يومًا، بشرط سريان جواز السفر لمدة ستة أشهر، مع تذكرة سفر مؤكدة للعودة.