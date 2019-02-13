السعودية | خادم الحرمين يرعى حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:51 مساءً, 13 فبراير 2019 م المناطق - واس رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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