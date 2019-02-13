شكرا لقرائتكم خبر عن فتح سفر السعوديين إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، وليد البخاري، عقب لقائه برئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، اليوم الأربعاء، إنه سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان.

وأضاف بخاري، عقب اللقاء، الذي حضره المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، أنه نظرًا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعت السعودية لتحذير رعاياها من السفر إلى لبنان، ونتيجة للتطمينات الخارجة من القيادة اللبنانية، تم رفع تحذير المواطنين من السفر إلى لبنان.

وتابع السفير السعودي لدى لبنان: «قدمنا التهاني إلى دولة الرئيس سعد الحريري، وناقشنا جملة قرارات، أهمها، اللجنة المشتركة بين البلدين وإرسال لجنة من الخبراء للقاء نظرائهم في السعودية»

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.