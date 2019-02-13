شكرا لقرائتكم مؤتمر الموارد البشرية بصحة مكة يوصي بالاستثمار في الموظف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة

اختتمت مساء اليوم جلسات مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية في دورته الثانية تحت شعار تكامل الأداء.. لأجل بناء الإنسان، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ لمدة يومين، بفندق هوليداي إن بمكة المكرمة.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن عدد الذين حضروا المؤتمر فاق الـ٦٠٠ شخص بين مشاركين ومدربين ومهتمين بالموارد البشرية من قطاعي الدولة العام والخاص، مبينا أن المؤتمر شهد عددا من ورش العمل والبرامج التدريبية المعتمدة من هيئة التخصصات السعودية بواقع ٣٦ ساعة تعليم مستمر، بالإضافة إلى قصص نجاح ومعارض متخصصة في الموارد البشرية، ومعرض عن التحول الوطني ومستقبل الرعاية الصحية من خلال نموذج الرعاية الصحية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية .

وأوضح أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات من خلال الجلسات التدريبية وورش العمل منها التأهيل قبل إعطاء المسؤولية وإمداد الموظفين بالاحتياجات التدريبية والأدوات والأجهزة التي يحتاجونها مع معرفتهم للتنظيم المؤسسي ثم تحفيز متقني العمل منهم وهي من العوامل التي تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها، واستثمار التدريب في الموارد البشرية (الموظف) وتوافق العملية التدريبية مع احتياج الموظف الفعلية ومتطلبات العمل وتنظيم وتصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم العملية التدريبية، وتوفير المدربين ذوي الكفاءة العالية وتأسيس مركز تدريبي وتوفير منصة تدريب إلكترونية للدورات العامة والتخصصية وربط الدورات بتقييم الأداء الوظيفي وأهداف المؤسسة.

كما أوصى بضرورة التوازن بين الاهتمام بجودة الخدمات وجدارات الموظف السلوكية والأخلاقية والتي هي مطلب لتحقيق رضا العملاء، وتطبيق الممارسات الإيجابية والمحفزة في بيئة العمل وتحسين الرضا الوظيفي الذي يؤثر على الولاء الوظيفي، والاستثمار في رأس المال النفسي وتأثيره على الرضا الوظيفي والولاء الوظيفي، وجود إدارة خاصة بتجربة الموظف؛ لقياس كل ما يؤثر على بيئة العمل.

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