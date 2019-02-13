شكرا لقرائتكم جموع غفيرة تشيع شهيد الواجب الحربي في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

تقدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أمس، جموع المصلين الذين أدوا الصلاة على شهيد الوطن في الحد الجنوبي وكيل رقيب عبدالله سعد العلوي الحربي، وذلك بجامع عمر بن الخطاب بمدينة العيون بحضور مدراء الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية بالمحافظة.

وقد شيعت جموع غفيرة من المصلين جثمان شهيد الوطن، الذي استشهد أمس الأول في الحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه، بمقبرة النهارش بمدينة العيون.

ونقل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لذوي الشهيد وكيل رقيب عبدالله الحربي، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما شهدت قاعة جمعية العيون الخيرية مقر إقامة العزاء لشهيد الوطن توافد الكثير ممن حضروا لتقديم واجب العزاء والمواساة لذوي الشهيد.

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