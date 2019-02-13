شكرا لقرائتكم بدء استبدال العدادات الإلكترونية بأخرى قديمة وربطها بنظام القراءة عن بُعد في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عمر البشيري - الباحة ضمن مبادرات التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية 2030 سيتم بمشيئة الله استكمال استبدال جميع عدادات المياه بمنطقة الباحة بشكل تدريجي خلال عام 2019م. وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة الباحة أحمد حمدان بن جاليه إن المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة في مشروع استبدال عدادات إلكترونية بالعدادات القديمة وربطها بنظام القراءة عن بعد (AMR) بمنطقة الباحة. وأضاف أن ذلك يأتي ضمن مبادرات التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية 2030.

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