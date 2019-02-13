شكرا لقرائتكم ‎فرق المخواة الكشفية تزور قرية ذي عين التراثية في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- امل سعيد الغامدي- الباحة

‎قامت فرق كشفية من ادارة تعليم المخواة ممثلة بمفوضية وسط المخواة بزيارة لقرية ذي عين التراثية وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العناية بالمواقع الأثرية الوطنية.

وكان في استقبال الفريق مدير قرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة ومسؤولي مكتب الاثار بالمحافظة ‎حيث تم إعطاءهم نبذة عن أهمية القرى والبلدات التراثية، والأماكن التاريخية وأهميتها، وإسهامها في توحيد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية.

وتعرف الطلاب أيضاً على طريقة البناء بالحجر التقليدي ومشاركتهم في ذلك، إلى جانب ممارسة عمل المرشد السياحي الصغير لأحد الطلاب المشاركين من أبناء القرى.

‎وتم توزيع مواد تسويقيه برشورات وكتيبات اكتشف الباحة وبعض الخرائط السياحية على أبنائنا الطلاب وقادتهم.

وتساعد هذه البرامج الطلاب في التعرف على تنوع وثراء ومقومات بلادنا للنهوض بالسياحة والتراث الحضاري الوطني بصفته صناعة منظمة ومتكاملة، وتحويلها إلى مورد ثقافي واجتماعي واقتصادي يسهم في تحقيق وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل واعدة ومنتجة للمواطنين، إلى جانب الإسهام في تعزيز انتماء متابعات الخليج 365 لوطنه، ونحن في المملكة نعتز ونفتخر بتاريخ ومقدسات وتراث أرضنا ويتعمق ذلك الاعتزاز والفخر كلما ركزنا على العناية بتراثنا، وزرعناه في قلوب أجيالنا ومواطنينا الكرام.

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