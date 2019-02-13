، الولايات المتحدة تطيح بضابطة أمريكية تتجسس لصالح إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما طهران

اتهمت الولايات المتحدة اليوم ضابطة سابقة بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت بمساعدة إيران فيما وصفته واشنطن بأنها عملية تجسس إلكتروني تستهدف ضباطاً بالمخابرات.

وبحسب ما ذكرته "رويترز"، فإنه وفي إطار التحرك الأمريكي، فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما إيران، وهما منظمة نيو هورايزون وشركة نت بيجارد سماوات، وعدد من الأفراد المرتبطين بهما.

من جانبها وفي نفس السياق، قالت وزارة الخزانة: إن نت بيجارد استهدفت أفراداً سابقين وحاليين بالحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة، وقالت: إن نيو هورايزون نظمت مؤتمرات دولية تدعم جهوداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لتجنيد حضور أجانب وجمع معلومات منهم.