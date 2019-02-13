، بلدية ذهبان تزيل 21 موقعًا بالمخطط العشوائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّنت أحواشًا بمساحة 10 آلاف م2

أزالت آليات من بلدية ذهبان، التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم؛ 21 موقعًا بالمخطط العشوائي، تضمنت أحواشًا بمساحة 10 آلاف متر مربع.

وجرت الإزالة بمشاركة مركز شرطة ذهبان، ومركز المحافظة بذهبان.

وحذّرت البلدية من مغبّة الاعتداء على الأراضي الحكومية، مشيرةً إلى أن مراقبين يجوبون نطاق البلدية بحثًا عن مخالفين.