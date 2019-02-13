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أزالت آليات من بلدية ذهبان، التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم؛ 21 موقعًا بالمخطط العشوائي، تضمنت أحواشًا بمساحة 10 آلاف متر مربع.
وجرت الإزالة بمشاركة مركز شرطة ذهبان، ومركز المحافظة بذهبان.
وحذّرت البلدية من مغبّة الاعتداء على الأراضي الحكومية، مشيرةً إلى أن مراقبين يجوبون نطاق البلدية بحثًا عن مخالفين.
بلدية ذهبان تزيل 21 موقعًا بالمخطط العشوائيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
أزالت آليات من بلدية ذهبان، التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم؛ 21 موقعًا بالمخطط العشوائي، تضمنت أحواشًا بمساحة 10 آلاف متر مربع.
وجرت الإزالة بمشاركة مركز شرطة ذهبان، ومركز المحافظة بذهبان.
وحذّرت البلدية من مغبّة الاعتداء على الأراضي الحكومية، مشيرةً إلى أن مراقبين يجوبون نطاق البلدية بحثًا عن مخالفين.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
08:01 PM
تضمّنت أحواشًا بمساحة 10 آلاف م2
أزالت آليات من بلدية ذهبان، التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم؛ 21 موقعًا بالمخطط العشوائي، تضمنت أحواشًا بمساحة 10 آلاف متر مربع.
وجرت الإزالة بمشاركة مركز شرطة ذهبان، ومركز المحافظة بذهبان.
وحذّرت البلدية من مغبّة الاعتداء على الأراضي الحكومية، مشيرةً إلى أن مراقبين يجوبون نطاق البلدية بحثًا عن مخالفين.
، بلدية ذهبان تزيل 21 موقعًا بالمخطط العشوائي ،
المصدر : الخليج 365
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