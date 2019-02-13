، خبير دولي: السعوديون يقتربون من حاجز المليون سائح في مصر لأول مرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لـ"الخليج 365" أنهم يمثلون انتعاشة كبيرة للسياحة المصرية

كشف الخبير الدولي سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد الكلي واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة السياحة العالمية لـ"الخليج 365"؛ أن استقبال مصر 11 مليونًا و346 ألفًا و389 سائحًا، قضوا 121 مليونًا و497 ألفًا و447 ليلة سياحية.

وأضاف البطوطي أن السوق السعودية باتت ثالث أكبر سوق مصدرة للسياح لمصر بعدد 909 آلاف و092 سائح، ولأول مرة تقترب السعودية من حاجز المليون، وذلك بفضل التقارب السياسي ونمو العلاقات والتشارك الوجداني بين السعوديين والمصريين.

أما عن الأسواق الأوروبية لمصر فكانت أوربا في الصدارة بواقع 6 ملايين و947 ألفًا و655 سائحًا، يليه السوق العربية بعدد 3 ملايين و38 ألفًا و389 سائحًا، ثم السوق الآسيوية بعدد 669 ألفًا و429 سائحًا، ثم الأمريكتان بعدد 456 ألفًا و311 سائحًا، ثم السوق الأفريقية بعدد 165 ألفًا و658 سائحًا، إضافة إلى 68 ألفًا و755 سائحًا من أسواق أخرى، فيما سجل السوق الألماني أعلى نمو أوروبي؛ حيث وصل عدد السائحين إلى مليون و707 آلاف و382 سائحًا ألمانيًا.

واستعرض البطوطي إحصائية رسمية جاءت كالتالي:

• ألمانيا: مليون و707 آلاف و382 سائحًا.

• أوكرانيا: مليون و174 ألفًا و234 سائحًا.

• المملكة المتحدة: 435 ألفًا و772 سائحًا.

• إيطاليا: 421 ألفًا و992 سائحًا.

• بولندا: 303 آلاف و720 سائحًا.

• التشيك: 268 ألفًا و632 سائحًا.

• فرنسا: 217 ألفًا و533 سائحًا.

• النمسا: 164 ألفًا و696 سائحًا.

• روسيا: 145 ألفًا و642 سائحًا.

• كازاخستان: 125 ألفًا و541 سائحًا.

• دول البنيلوكس (بلجيكا – هولندا – لوكسمبورج): 331 ألفًا و189 سائحًا.

• الدول الإسكندنافية (السويد – الترويج – الدانمارك - أيسلندا): 180 ألفًا و785 سائحًا.

أما أهم الأسواق العربية فكانت كما يلي:

• السودان: 459 ألفًا و607 سائحين.

• ليبيا: 410 آلاف و659 سائحًا.

• الأردن: 208 آلاف و283 سائحًا.

• اليمن: 164 ألفًا و586 سائحًا.

• الكويت: 164 ألفًا و532 سائحًا.

• فلسطين: 136 ألفًا و10 سائحين

• لبنان: 120 ألفاً و637 سائحًا.

• العراق: 104 آلاف و805 سائحين.

• سوريا: 65 ألفًا و803 سائحين.

• الإمارات العربية المتحدة: 65 ألفًا و464 سائحًا.

• الجزائر: 62 ألفًا و604 سائحين.

• المغرب: 56 ألفًا و581 سائحًا.

• تونس: 48 ألفًا و620 سائحًا.

• البحرين: 31 ألفًا و680 سائحًا.

• سلطنة عمان: 16 ألفًا و801 سائح.