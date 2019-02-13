، الحزم يستعيد نغمة الانتصارات .. ويذيق الباطن رابع هزيمة على التوالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان

نجح فريق الحزم في استعادة نغمة الانتصارات من بوابة ضيفه فريق الباطن الذي تجرع الهزيمة الرابعة على التوالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع فريق الحزم رصيده إلى 22 نقطة في المركز، بينما توقف العداد النقطي لفريق الباطن عند النقطة 18 بالمركز الثالث عشر على لائحة الترتيب.

جاء الشوط الأول المستوى دون المتوسط؛ حيث تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين لينتهي سلبياً.

كاد الضيوف أن يفاجئوا أصحاب الضيافة بهدف مبكر حينما نفذ اللاعب جوناتان بالدقيقة 14 ضربة حرة لصالح فريق الباطن داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى جدعان مهنا الذي لم يحسن التعامل معها بالشكل المطلوب، لتذهب كرته خارج الخشبات الثلاث.

بعدها لم نشهد أي فرصة تصل إلى مستوى التسجيل بسبب إحكام الطرفين إغلاق مناطق الخطورة وفرض الرقابة اللصيقة على مكامن القوة؛ وهو ما وصل إلى فشل الفريقين في تسديد سوى تصويبتين على مرمى الخصم بين الخشبات الثلاث.

في الشوط الثاني دخل أصحاب الضيافة أكثر إصراراً وتصميماً على حسم نتيجة اللقاء؛ وهو ما جعلهم يبادرون منذ البداية بالضغط الهجومي القوي على مرمى الضيوف بغية خطف هدف مبكر، وهو لم يتأخر سوى 5 دقائق فقط.

أثمرت سيطرة الحزم عن هدف عندما نفذ لاعبوه جملة فنية مميزة قادها جون باجوي، قبل أن يمرر كرة ذكية بين الدفاع باتجاه هداف الفريق محمد الصيعري، الذي تسلل في غفلة منهم لينفرد بالحارس أدريانو فاتشيني ويسدد الكرة أرضية زاحفة استقرت داخل الشباك؛ رافعاً رصيده إلى 10 أهداف.

فيما تبقى من وقت لم تفلح محاولات لاعبي الفريقين في التسجيل لتنتهي النتيجة بفوز أصحاب الضيافة.